Госдеп США призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

Соединенные Штаты призывают Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции, которые они занимали до событий 2008 года. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«США призывают Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения», — цитирует Науэрт «РИА Новости».

По словам официального представителя Госдепа США, страна поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках «международно признанных границ».



Грузинские войска начали штурм столицы Южной Осетии в августе 2008 года. Грузинская сторона объяснила свои действия «восстановлением конституционного порядка». В военный конфликт вмешалась Россия, вооруженные силы которой заняли районы, находящиеся южнее Абхазии и Южной Осетии. После окончания военных действий Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.



Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что принятие Грузии в НАТО может привести к потенциальному конфликту.