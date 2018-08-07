«Ак Барс» уступил «Сочи» со счетом 5:3

Казанский «Ак Барс» уступил хоккейному клубу «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.



Игра состоялась в Сочи и завершилась со счетом 5:3 в пользу казанского клуба. В составе «барсов» шайбы забили Владислав Кара, Владимир Ткачев и Станислав Галиев. У сочинской команды отличились Александр Акмальдинов и Денис Мосалев, три шайбы реализовал Станислав Бочаров.

Ранее «Ак Барс» обыграл олимпийскую сборную России со счетом 4:2. Напомним, что матчи Sochi Hockey Open продлятся до 8 августа. В турнире также принимают участие питерский СКА, «Сочи» и китайский «Куньлунь».