«Ак Барс» обыграл «Олимпийскую сборную России» в матче предсезонного турнира в Сочи

Казанский «Ак Барс» обыграл «Олимпийскую сборную России» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.



Игра состоялась в Сочи и завершилась со счетом 4:2 в пользу казанского клуба. В составе «барсов» шайбы забили Владислав Кара, Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов и Артем Лукоянов. У олимпийской команды отличились Владимир Ткачев и Зият Пайгин.

Ранее «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 4:2. Подробнее о причинах поражения чемпионов Кубка Гагарина – в материале «Реального времени».

Напомним, что матчи Sochi Hockey Open продлятся до 8 августа. В турнире также принимают участие питерский СКА, «Сочи» и китайский «Куньлунь».