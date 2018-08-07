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Актеру Сами Насери провели операцию в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца

16:19, 07.08.2018
Актеру Сами Насери провели операцию в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца
Фото: commons.wikimedia.org / Georges Biard

Французского актера Сами Насери сегодня успешно прооперировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь института Фатима Кочева.

На данный момент актер находится под наркозом.

«В НИИ глазных болезней им. Гельмгольца только что прооперирован известный французский актер Сами Насери. Актер предпочел оперироваться в России <...> Актер все еще под наркозом. Была тяжелая травма», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Сами Насери ударил по лицу неизвестный в баре на Тверской улице в Москве.

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