Актеру Сами Насери провели операцию в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца

Французского актера Сами Насери сегодня успешно прооперировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь института Фатима Кочева.

На данный момент актер находится под наркозом.

«В НИИ глазных болезней им. Гельмгольца только что прооперирован известный французский актер Сами Насери. Актер предпочел оперироваться в России <...> Актер все еще под наркозом. Была тяжелая травма», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Сами Насери ударил по лицу неизвестный в баре на Тверской улице в Москве.