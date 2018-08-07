Россияне смогут забирать посылки и письма без паспорта

Россияне смогут получать письма и посылки в почтовых отделениях при помощи электронной подписи, без паспорта и заполнения извещений. Об этом сообщили в «Почте России».

Для получения электронной подписи необходимо заполнить регистрационную форму на сайте «Почты России», также это можно сделать непосредственно почтовом отделении.

При получении послыки нужно будет назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления. Затем получателю придет SMS или Push-уведомление в мобильном приложении с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору отделения, сообщают "Известия".

Нововведение касается всех отправлений, не требующих оплаты. Предполагается, что за счет него время выдачи писем и посылок сократится в пять раз.

Ранее стало известно, что Минздрав собирается привлечь «Почту России» для перевозки онкотестов.