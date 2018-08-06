Прокуратура выявила изменение конструкции сочинской ливневки, где погиб ребенок из Татарстана

Участок ливневой канализации в Сочи, в которую упал и погиб ребенок, был перестроен. Желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии оказался открытым.



«По текущей информации, хозяин гостиницы [расположенной рядом с местом трагедии] переделал ливневку. В одном месте был обустроен желоб, над ним было отверстие, которое накрывали щитом — его можно было поднимать, чтобы вытаскивать застрявшие ветки и мусор. Щит обычно был на месте, а в момент трагедии его там не оказалось, он был в стороне», — передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Краснодарского края, которая организовала проверку после ЧП.

Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества. В частности, работают с сотрудниками гостиницы и муниципального предприятия «Водосток», ответственного за содержание ливневой канализации.

Напомним, что 3 августа в сочинском поселке Лазаревское скончался мальчик из Татарстана — он упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. Подробнее об обстоятельствах гибели семилетнего Коли Малькова и семье погибшего — в материале «Реального времени».

