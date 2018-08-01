В Оренбурге засуха уничтожила 17 тысяч гектаров посевов
Часть урожая зерновых и зернобобовых уничтожена сильнейшей засухой в Оренбурге.
Власти ввели режим чрезвычайно ситуации на региональном уровне. По данным чиновников, засуха уничтожила 17 тысяч гектаров посевов, пострадавшими признаны 13 сельскохозяйственных предприятий.
Режим ЧС действует на территории 26 районов области, в шести городских округах, в городах Оренбург и Орск. В областном центре созданы комиссия и две рабочие группы по обследованию посевов сельскохозяйственных культур.
На данный момент формируются необходимые документы для оказания поддержки сельхозорганизациям, пострадавшим от засухи, рассказали в пресс-службе администрации Оренбурга.
Напомним, ранее в Чувашии также был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
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