В Оренбурге засуха уничтожила 17 тысяч гектаров посевов

Часть урожая зерновых и зернобобовых уничтожена сильнейшей засухой в Оренбурге.

Власти ввели режим чрезвычайно ситуации на региональном уровне. По данным чиновников, засуха уничтожила 17 тысяч гектаров посевов, пострадавшими признаны 13 сельскохозяйственных предприятий.

Режим ЧС действует на территории 26 районов области, в шести городских округах, в городах Оренбург и Орск. В областном центре созданы комиссия и две рабочие группы по обследованию посевов сельскохозяйственных культур.

На данный момент формируются необходимые документы для оказания поддержки сельхозорганизациям, пострадавшим от засухи, рассказали в пресс-службе администрации Оренбурга.

Напомним, ранее в Чувашии также был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

