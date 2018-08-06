Число пострадавших при серии взрывов в Болонье выросло до 60 человек, один погиб

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В результате взрыва бензовоза вблизи аэропорта Болоньи пострадали от 60 до 70 человек, некоторые из них получили серьезные ожоги.

Как передает Associated Press со ссылкой на данные итальянской полиции, один человек погиб.

Отметим, что, по данным ТАСС, россияне при взрыве не пострадали.



Ранее сообщалось, что на окраине итальянского города Болоньи произошел взрыв бензовоза. Причиной этому стало его столкновение с другой машиной. Пламя от взрыва перекинулось на автомобили, которые находились в расположенных по бокам от эстакады дилерских центрах. Изначально сообщалось о 20 пострадавших.