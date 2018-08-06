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При взрыве в итальянской Болонье пострадали не менее 20 человек

16:23, 06.08.2018
При взрыве в итальянской Болонье пострадали не менее 20 человек
Фото: скриншот

Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва бензовоза и последующего пожара на эстакаде на окраине итальянского города Болонья.

Как сообщает «РИА Новости», грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя от его взрыва перекинулось на машины, которые находились в расположенных по бокам от эстакады дилерских центрах. Они также начали взрываться.

Отмечается, что взрыв не затронул аэропорт Болоньи.

Происшествия
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