При взрыве в итальянской Болонье пострадали не менее 20 человек
Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва бензовоза и последующего пожара на эстакаде на окраине итальянского города Болонья.
İtalya-#Bologna havaalanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi… pic.twitter.com/A90vHBULfq
— Nedret ERSANEL (@NedretErsanel) 6 августа 2018 г.
Как сообщает «РИА Новости», грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя от его взрыва перекинулось на машины, которые находились в расположенных по бокам от эстакады дилерских центрах. Они также начали взрываться.
Отмечается, что взрыв не затронул аэропорт Болоньи.Происшествия
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