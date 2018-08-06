Чистая прибыль «Газпром трансгаз Казань» в 2017 году увеличилась до 1,6 миллиарда рублей

По итогам 2017 года чистая прибыль ООО «Газпром трансгаз Казань» составила 1,6 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 0,7 млрд рублей.

Выручка компании за 2017 год, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», увеличилась на 2,6 млрд рублей по сравнению с 2016 годом. Она составила 30,9 млрд рублей.

Валовая прибыль достигла 9,9 млрд рублей, что на 1,7 млрд больше показателей 2016 года. Прибыль от продаж увеличилась на 1,4 млрд и составила 4,3 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что «Газпром трансгаз Казань» объявил тендер на поставку автомобиля Mercedes-Benz за 10,9 млн рублей.