«Кубок ХК «Салават Юлаев-2018» выиграл «Авто» из Екатеринбурга
В уфимском городском Дворце спорта завершился VI «Кубок ХК «Салават Юлаев-2018».
Победителем традиционного предсезонного турнира стал «Авто» из Екатеринбурга, второе место досталось ханты-мансийским «Мамонтам Югры», «бронзу» завоевали «Белые Медведи» из Челябинска.
Хозяева остановились на четвертой строчке — в активе «Толпара» 7 очков. Замкнули турнирную таблицу две команды из Татарстана: нижнекамский «Реактор» (6 очков) и альметьевский «Спутник» (5 очков).
Лучшие игроки турнира:
- Лучший вратарь — Константин Кузмаул («Мамонты Югры»),
- Лучший защитник — Александр Кирпичников («Белые Медведи»),
- Лучший нападающий — Илья Паранин («Реактор»),
- Лучший бомбардир — Эммануил Шафеев («Толпар»).
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