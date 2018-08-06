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«Кубок ХК «Салават Юлаев-2018» выиграл «Авто» из Екатеринбурга

10:33, 06.08.2018

В уфимском городском Дворце спорта завершился VI «Кубок ХК «Салават Юлаев-2018».

Победителем традиционного предсезонного турнира стал «Авто» из Екатеринбурга, второе место досталось ханты-мансийским «Мамонтам Югры», «бронзу» завоевали «Белые Медведи» из Челябинска.

Хозяева остановились на четвертой строчке — в активе «Толпара» 7 очков. Замкнули турнирную таблицу две команды из Татарстана: нижнекамский «Реактор» (6 очков) и альметьевский «Спутник» (5 очков).

Лучшие игроки турнира:

  • Лучший вратарь — Константин Кузмаул («Мамонты Югры»),
  • Лучший защитник — Александр Кирпичников («Белые Медведи»),
  • Лучший нападающий — Илья Паранин («Реактор»),
  • Лучший бомбардир — Эммануил Шафеев («Толпар»).
СпортХоккей Башкортостан
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