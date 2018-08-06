Генпрокуратура не разрешала Роскомнадзору блокировать миллионы IP-адресов из-за Telegram — СМИ

Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на административный иск ООО «Живая фотография».

Владелец сайта posterslegends.com подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору, требуя признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса. Ведомство массово ограничивало доступ к IP-адресам на основании решения Генпрокуратуры 27-31-2018 от 16 апреля 2018 года. В Генпрокуратуре утверждают, что в том требовании речь шла только о семи аккаунтах Telegram, пишут "Ведомости".

По словам адвоката Данила Бухарина, который представляет ООО «Живая фотография» в суде, если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов, не указаных в ее решении, Роскомнадзор превысил свои полномочия.

Напомним, что в июне владелец прокси-сервиса для Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору.