Владелец прокси-сервиса для Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору

Владелец прокси-сервиса TgVPN Владислав Здольников подал в Арбитражный суд Москвы иск к Роскомнадзору с требованием признать незаконной блокировку IP-адресов с целью ограничить работу Telegram на территории РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвоката, ведущего юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна и самого Здольникова.

TgVPN появился около года назад до дня фактической блокировки мессенджера– 16 апреля. В тот же день в компании получили уведомление о блокировке как серверов с VPN, так и серверов прокси.

Роскомнадзор в уведомлении о блокировке ссылался на решение Генпрокуратуры сначала от 2015 года (тогда самого сервиса еще не существовало, — прим. ред.), а затем заменил его на решение от 16 апреля 2018 года. Ведомство указывало, что на адресах TgVPN были обнаружены информация о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещенных в России террористических организаций. Адвокат истца утверждает, что на сайте прокси-сервиса такой информации нет.



Накануне Мосгорсуд признал блокировку мессенджера Telegram законной.