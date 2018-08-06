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Нелегальному мигранту в ОАЭ простили штраф в 350 тысяч долларов

02:29, 06.08.2018
Нелегальному мигранту в ОАЭ простили штраф в 350 тысяч долларов
Фото: pixabay.com

Штраф в размере 1,4 миллиона дирхамов (более 350 тысяч долларов) простили нелегальному мигранту из Бангладеш в ходе визовой амнистии в ОАЭ.

Такая крупная сумма штрафов накопилась из-за того, что 22-летний бангладешец с самого рождения находился в эмирате Умм эль-Кувейн на нелегальном положении, сообщает «РИА Новости». В результате амнистии ему удалось получить временную визу для пребывания в ОАЭ.

Отмечается, что в рамках визовой амнистии нарушители в ОАЭ смогут восстановить свой легальный статус без уплаты штрафов или беспрепятственно покинуть страну. Режим продлится с 1 августа по 31 октября.

Происшествия
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