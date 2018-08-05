В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке, где погиб мальчик из Татарстана

Ливневая канава в Сочи, в которую упал ребенок из Татарстана, должна быть полностью открыта — наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.



«По задумке инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом, поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровью людей», — передает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

Напомним, что 3 августа в сочинском поселке Лазаревское скончался мальчик из Татарстана — он упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. Его обнаружили спустя некоторое время без признаков жизни. Ранее мэр Нижнекамска пообещал оказать поддержку семье мальчика.

