В Башкирии начальник участковых полицейских покончил с собой
В Кигинском районе Башкирии найден мертвым начальник местного отдела участковых уполномоченных.
Полицейского обнаружили в рабочем кабинете без признаков жизни. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Рядом с телом была найдена записка с текстом «все достало», пишет «Комсомольская правда».
Информацию подтвердили в следственных органах. По данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее покончил с собой модель Рик Дженест, известный по псевдониму Zombie Boy. Ему было 32 года.
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