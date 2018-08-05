В Башкирии начальник участковых полицейских покончил с собой

В Кигинском районе Башкирии найден мертвым начальник местного отдела участковых уполномоченных.

Полицейского обнаружили в рабочем кабинете без признаков жизни. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Рядом с телом была найдена записка с текстом «все достало», пишет «Комсомольская правда».

Информацию подтвердили в следственных органах. По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее покончил с собой модель Рик Дженест, известный по псевдониму Zombie Boy. Ему было 32 года.



