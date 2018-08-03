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Модель Zombie Boy покончил с собой

06:21, 03.08.2018
Модель Zombie Boy покончил с собой
Фото: commons.wikimedia.org / Nora lives

Покончил с собой модель Рик Дженест, известный по псевдониму Zombie Boy. Ему было 32 года.

«Самоубийство друга Рика Дженеста, Zombie Boy, не может быть разрушительным. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и стереть предрассудки, о которых мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы обязаны спасти друг друга», — написала певица Леди Гага в Twitter.

Zombie Boy приобрел известность благодаря татуировкам с изображением скелета. Он снялся в клипе Леди Гаги Born This Way (2011), а также в нескольких рекламных роликах.

Происшествия
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