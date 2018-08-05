Кировское движение «Ночной патруль» прекратило свое существование

Гражданское движение «Ночной патруль» объявило о прекращение своей деятельности. Об этом активисты сообщили в официальной группе сообщества в соцсетях.

Причина закрытия «Ночного патруля» — усталость команды. По словам кировчан, им необходима передышка, так как «это невероятно тяжелый труд». Как добавил основатель движения Сергей Косолапов, все, кто будет называть себя в скором времени активистами «Ночного патруля», — это самозванцы.

Напомним, «Ночной патруль» существовал в Кирове в течение 6 лет. За годы совместной работы с ГИБДД активисты провели более 600 выездов и поймали 1125 нетрезвых автолюбителей.