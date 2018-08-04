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Генштаб России сделал тайное предложение США по урегулированию в Сирии

23:30, 04.08.2018
Генштаб России сделал тайное предложение США по урегулированию в Сирии
Фото: mil.ru

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов направил по закрытому каналу связи письмо главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду с предложениями по восстановлению Сирии.

Речь идет о тех районах, которые уже контролируются силами Башара Асада, передает BBC. Отмечается, что в Вашингтоне к предложению Москвы отнеслись «очень холодно» и отметили, что смогут поддержать предложение только в случае проведения в Сирии свободных выборов под контролем ООН.

Вскоре Валерий Герасимов связался с Данфордом после встречи президентов США и России на саммите в Хельсинки. В СМИ распространилась информация о тайном предложении, и в российском Минобороны слухи подтвердили.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», — заявили в военном ведомстве РФ. ОбществоВласть
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