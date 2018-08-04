В МЧС уточнили данные о погибших на водоемах Татарстана

С начала года на водоемах Татарстана погибло 60 человек. Это на 12 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на совещании в кабмине РТ сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по РТ — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Сергеев.

Отметим, что неделю назад сообщалось от 63 погибших с начала года.

«Уменьшение общего количества погибших за год по сравнению с показателями прошлой недели объясняется тем, что в соответствии с информацией Татарстанстата проведена коррекция данных», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.ту в этих вопросах.