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В МЧС уточнили данные о погибших на водоемах Татарстана

11:59, 04.08.2018
В МЧС уточнили данные о погибших на водоемах Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

С начала года на водоемах Татарстана погибло 60 человек. Это на 12 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на совещании в кабмине РТ сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по РТ — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Сергеев.

Отметим, что неделю назад сообщалось от 63 погибших с начала года.

«Уменьшение общего количества погибших за год по сравнению с показателями прошлой недели объясняется тем, что в соответствии с информацией Татарстанстата проведена коррекция данных», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.ту в этих вопросах.

Происшествия Татарстан
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