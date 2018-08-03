Чико Флорес: «Идем на первом месте, теперь надо побеждать «Зенит»

Защитник казанского «Рубина» Чико Флорес прокомментировал ничью с московским «Динамо».

— Жаль, не получилось взять три очка с «Динамо». В первом тайме была равная игра, затем мы перехватили инициативу. У нас в активе четыре очка, мы идем первыми. Постараемся сохранить динамику и играть так же успешно.

— Как часто вам доводилось до «Рубина» играть в схеме с тремя защитниками?

— На самом деле я давно не играл в схеме в пять защитников. Не помню, но в Италии точно играл в «Дженоа», в Испании были тренеры, которые ставили в оборону пятерых. Для нас сейчас важно начать понимать друг друга. Есть вещи, которые можно еще улучшить. В целом очень важно теперь думать о следующей игре. Надо выйти и взять три очка с «Зенитом».

— Бердыев говорит, что видит в вас лидера обороны, которого так не хватало. Ощущаете нечто подобное в первых матчах в «Рубине»?

— Понятно, что я еще только начал играть и для меня сейчас важнее адаптироваться в клубе. Это то, что сейчас от нас просят наши тренеры. Надо быстрее привыкнуть к системе, потому что полностью новая защита собралась. Хорошо, что нам в команде помогают переводчики, потому что вопрос с языком пока достаточно сложный. Но я думаю со временем все будет лучше. Нам надо прибавлять в игре в обороне. Я со своей стороны хотел бы привнести тот опыт, который я получил играя за рубежом.

— Кто больше всего помогает вам адаптироваться в команде?

— Очень помогает переводчик, как на поле, так и в жизни. Понимаю, что нужно выучить русский язык. И постараюсь в самое ближайшее время выучить русский.

— Можете обещать, что выучите через пару месяцев?

— Это невозможно. Дайте хотя бы год (смеется).

— Обещаете, что через год будете знать русский язык?

— Не могу. Вы тоже меня поймите. У меня двое детей, — приводит слова Флореса корреспондент «Реального времени».