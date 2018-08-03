Самарская ГИБДД опровергла информацию о смерти мужчины, сбитого скорой помощью

В Сызрани Самарской области 45-летний мужчина, попавший под колеса скорой помощи, оказался жив.

На данный момент пострадавший находится в больнице. Врачи диагностировали у него ушиб локтя и сотрясение головного мозга, рассказали в региональном ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло днем 3 августа в Сызрани. Местного жителя на улице Декабристов сбила скорая помощь, которая везла в больницу роженицу. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.