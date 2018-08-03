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Самарская ГИБДД опровергла информацию о смерти мужчины, сбитого скорой помощью

15:33, 03.08.2018
Самарская ГИБДД опровергла информацию о смерти мужчины, сбитого скорой помощью
Фото: pixabay.com

В Сызрани Самарской области 45-летний мужчина, попавший под колеса скорой помощи, оказался жив.

На данный момент пострадавший находится в больнице. Врачи диагностировали у него ушиб локтя и сотрясение головного мозга, рассказали в региональном ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло днем 3 августа в Сызрани. Местного жителя на улице Декабристов сбила скорая помощь, которая везла в больницу роженицу. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Происшествия
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