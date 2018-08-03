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«Нефтехимик» закончил финские сборы матчем с хозяевами турнира

13:41, 03.08.2018

Нижнекамский «Нефтехимик» в свой заключительный день сбора в Финляндии провел контрольный матч с местным «Йокеритом». «Волки» уступили по ходу овертайма со счетом 3:4.

Заброшенными шайбами в составе татарстанской команды отметились Эмиль Галимов, Юусо Пуустинен и Адам Полашек. Для финна и чеха это дебютные шайбы в составе нижнекамцев, сообщает официальный сайт клуба.

Этим матчем «Нефтехимик» завершил сбор в Финляндии и возвращается в Нижнекамск, где продолжит подготовку к сезону.

Справка

«Йокерит» — «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы:


  1. 0:1 — Галимов (00:21)
  2. 1:1 — Грант (Мяки, 04:21)
  3. 2:1 — Норман ((Рясянен, Ээмели, 21:53)
  4. 2:2 — Пуустинен (Сергеев, 27:06)
  5. 2:3 — Полашек (Руохомаа, 37:39)
  6. 3:3 — Эмбрих (Маннинен, Иконен, 51:45)
4:3 — Мозес (О`Нилл, 63:47)

СпортХоккей Татарстан
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