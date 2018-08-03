«Нефтехимик» закончил финские сборы матчем с хозяевами турнира
Нижнекамский «Нефтехимик» в свой заключительный день сбора в Финляндии провел контрольный матч с местным «Йокеритом». «Волки» уступили по ходу овертайма со счетом 3:4.
Заброшенными шайбами в составе татарстанской команды отметились Эмиль Галимов, Юусо Пуустинен и Адам Полашек. Для финна и чеха это дебютные шайбы в составе нижнекамцев, сообщает официальный сайт клуба.
Этим матчем «Нефтехимик» завершил сбор в Финляндии и возвращается в Нижнекамск, где продолжит подготовку к сезону.
Справка
«Йокерит» — «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
- 0:1 — Галимов (00:21)
- 1:1 — Грант (Мяки, 04:21)
- 2:1 — Норман ((Рясянен, Ээмели, 21:53)
- 2:2 — Пуустинен (Сергеев, 27:06)
- 2:3 — Полашек (Руохомаа, 37:39)
- 3:3 — Эмбрих (Маннинен, Иконен, 51:45)
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