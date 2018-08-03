«Нефтехимик» закончил финские сборы матчем с хозяевами турнира

Нижнекамский «Нефтехимик» в свой заключительный день сбора в Финляндии провел контрольный матч с местным «Йокеритом». «Волки» уступили по ходу овертайма со счетом 3:4.

Заброшенными шайбами в составе татарстанской команды отметились Эмиль Галимов, Юусо Пуустинен и Адам Полашек. Для финна и чеха это дебютные шайбы в составе нижнекамцев, сообщает официальный сайт клуба.



Этим матчем «Нефтехимик» завершил сбор в Финляндии и возвращается в Нижнекамск, где продолжит подготовку к сезону.