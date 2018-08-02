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Убыток «Форд Соллерс» за 2017 год составил 13,6 млрд рублей

18:51, 02.08.2018

Чистый убыток ООО «Форд Соллерс Холдинг» составил по итогам 2017 года 13,6 млрд рублей. При этом 2016 год был завершен с убытком в 23,8 млрд рублей.

По итогам 2017 года выручка компании, согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», составила 67,1 млрд рублей. Этот показатель вырос на 24,6% по сравнению с 2016 годом.

При этом, согласно отчетности предприятия, себестоимость продаж выросла на 7,5 млрд рублей до 74,8 млрд рублей. Убыток от продаж составил 16,3 млрд рублей.

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