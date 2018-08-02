Власти Марий Эл готовы потратить на реконструкцию драмтеатра в Йошкар-Оле 45 млн рублей

Власти Марий Эл объявили тендер на реконструкцию Марийского национального театра драмы имени Шкетана. Начальная стоимость контракта составляет 44,6 млн рублей.

Заказчиком работ выступает ГКУК «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры», следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Сам театр указан как объект культурного наследия «Театр марийский драматический, 1962 г.».

Согласно техзаданию, под реконструкцию попадут фасад и внутренние помещения. Кроме реставрации стен и полов, планируется установить новые кресла. Работы должны быть завершены до 21 октября 2019 года.