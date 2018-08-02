Удмуртские компании заключили соглашения с предприятиями Бреста на 2 млн долларов

Предприятия Удмуртии заключили соглашения с компаниями из белорусского Бреста на 2 млн долларов.

Об этом сегодня журналистам сообщил советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию Константин Сунцов.

Делегация из Удмуртии, в составе которой был Сунцов, приняла участие в Международном экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста. Ижевск получил этот статус в 2016 году.

«Ряд наших предпринимателей заключили с предприятиями Белоруссии три соглашения на 2 млн долларов. Это сотрудничество в химической отрасли, производстве льна и кондитерской промышленности. Соглашения, в частности, касаются создания совместных предприятий и обмена опытом. Результаты работы ожидаются в течение года», — сообщил Константин Сунцов.

Он отметил, что в 2017 году общий товарооборот между Белоруссией и Удмуртией составил 33,4 млн долларов.

Также участники делегации из Удмуртии изучили опыт работы муниципального предприятия, занимающегося переработкой мусора.