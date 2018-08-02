В Самарской области на трассе М-5 сняли ограничения для большегрузов

С 1 августа в Самарской области отменено временное ограничение на проезд грузовиков.

Теперь транспорт может беспрепятственно ездить по участку трассы М-5 «Урал» от Сызрани до Зеленовки. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Добавим, запрет на передвижение был введен на трассе в начале лета. Фуры с массой свыше 3,5 тонны и габаритами более 3,4 метра в ширину не могли ездить по закрытому участку в утренние часы и вечером. Большегрузам приходилось объезжать трассу по другим дорогам.

Напомним, ранее власти Уфы до конца лета ввели ограничение на въезд большегрузов в город.