СК завершил расследование дела о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году

Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года», — говорится в сообщении СК.

Всего в числе обвиняемых по этому делу числятся 11 участников террористического сообщества. В ближайшее время они начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

Напомним, что 3 апреля 2017 года в петербургском метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще 50 человек получили ранения.