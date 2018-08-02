В центре Перми началась установка оборудования для нового фонтана

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми началась установка оборудования для нового фонтана на городской эспланаде.

На данный момент уже выполнены работы по обустройству подземного помещения, поделенного на две части. В первой расположатся две электрощитовые. Здесь рабочие расположат форсунки и насосы, которые обеспечат работу фонтана.

Также подрядчик приступил к устройству опалубки верхней плиты перекрытия. Заливка верхней плиты нового фонтана запланирована на первую декаду августа, рассказали в пресс-службе губернатора края.

Стоит отметить, что пробный запуск фонтана планируется осуществить уже осенью этого года. Официальное открытие состоится 12 июня 2019 года.

Напомним, новый фонтан в Перми станет центром обновленной эспланады. Он будет представлять собой плоскостное сооружение 25 на 40 метров с водным экраном и проектором, все оборудование и технологическая часть будут находиться под землей.

В фонтане будет около 10 типов форсунок, которые позволят выдавать струи разного вида, например, вертикальные, веерные, спиральные, пенные или капельные. Для различных спецэффектов будут созданы «водный экран» и система лазерных лучей. Акустика позволит слышать музыку не только около фонтана, но и на сиденьях будущего амфитеатра.

Добавим, ранее пермский общественник подал в суд на мэрию из-за строительства фонтана на эспланаде. Однако впоследствии он проиграл дело.



