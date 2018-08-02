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В WhatsApp появятся платные сообщения

03:29, 02.08.2018
В WhatsApp появятся платные сообщения
Фото: maxpixel.net

Мессенджер WhatsApp собирается брать плату с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам.

«WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами», — передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в чатах не будет беспорядка.

«Ваши сообщения все так же защищены сквозным шифрованием, и вы можете заблокировать любую компанию одним нажатием», — отмечает WhatsApp.

Ранее сообщалось, что WhatsApp запустил новую функцию создания групповых чатов, которые являются аналогом каналов в Telegram.

ТехнологииIT
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