В WhatsApp появятся платные сообщения

Мессенджер WhatsApp собирается брать плату с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам.

«WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами», — передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.



Отмечается, что услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в чатах не будет беспорядка.

«Ваши сообщения все так же защищены сквозным шифрованием, и вы можете заблокировать любую компанию одним нажатием», — отмечает WhatsApp.

Ранее сообщалось, что WhatsApp запустил новую функцию создания групповых чатов, которые являются аналогом каналов в Telegram.