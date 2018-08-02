В WhatsApp появятся платные сообщения
Мессенджер WhatsApp собирается брать плату с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам.
«WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами», — передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Отмечается, что услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в чатах не будет беспорядка.
«Ваши сообщения все так же защищены сквозным шифрованием, и вы можете заблокировать любую компанию одним нажатием», — отмечает WhatsApp.
Ранее сообщалось, что WhatsApp запустил новую функцию создания групповых чатов, которые являются аналогом каналов в Telegram.ТехнологииIT
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