«Балтика» продолжит инвестировать в проект по раздельному сбору мусора в Татарстане

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства реализует в городах Татарстана проект по развитию системы раздельного сбора отходов «Принеси пользу своему городу». Более 50 тонн отходов собрано и переработано — таков итог первых шести месяцев реализации проекта в регионе. «Балтика» намерена продолжить инвестировать в проект.

В декабре 2017 года на территории Республики Татарстан дан старт проекту «Принеси пользу своему городу». Первые 70 контейнеров для раздельного сбора отходов ПЭТ-упаковки, стекла и картона были установлены в Елабуге и Набережных Челнах. За прошедшие шесть месяцев совместно с отраслевым оператором в двух городах удалось собрать более 50 тонн отходов, которые были отправлены на переработку. В настоящее время «Балтика» прорабатывает реализацию проекта «Принеси пользу своему городу» на территории других городов республики.

«Индустрия переработки отходов в РФ только формируется, поэтому так важна инициатива социально ответственных предприятий. Считаю, что уже первые полгода реализации проекта «Балтики» доказали его эффективность. Это пример успешного сотрудничества власти, бизнеса и населения, которое поможет развить систему раздельного сбора отходов на благо экономики и экологии Татарстана», — считает Алексей Фролов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Вопросы экологически рационального использования отходов особенно актуальны для нашей страны. По данным Росприроднадзора, ежегодно в России образуется порядка 35—40 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Каждый житель нашей страны производит в среднем 300 кг мусора в год. При этом только 4—5% ТБО вовлекается в переработку. Решить проблему призваны поправки, внесенные в Федеральный закон 89 «Об отходах производства и потребления».

Компания «Балтика» начала осуществлять принцип расширенной ответственности производителя еще до принятия изменений в законодательстве, которые обязывают производителей либо уплатить экосбор, либо самостоятельно обеспечить утилизацию отходов, которые образовались после реализации продукции. Более пяти лет «Балтика» развивает собственный проект по раздельному сбору отходов «Принеси пользу своему городу».

В рамках реализации расширенной ответственности производителя компания «Балтика» и ее партнеры задействовали в общей сложности более 7 000 контейнеров для раздельного сбора отходов на придомовых территориях по всей стране. Общее количество городов-участников проекта — 32.

В 2018 году компания намерена инвестировать в развитие проекта «Принеси пользу своему городу» более 50 миллионов рублей. Часть средств в этом году «Балтика» уже направила на установку более 600 новых контейнеров в следующих городах: Волгодонске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волжском, Прохладном, Туле, Новомосковске, Набережных Челнах, Елабуге, Самаре, Первоуральске, Санкт-Петербурге.

«Сокращение выбросов углерода — одна из ключевых целей программы устойчивого развития нашей компании «Цель 4 ноля: вместе для будущего». Путем исследований мы определили, что на долю первичной и вторичной упаковки приходится 35% углеродного следа «Балтики». Переработка отходов упаковки позволяет существенно снизить воздействие на окружающую среду. Поэтому мы приняли для себя решение проактивно участвовать в формировании системы раздельного сбора и переработки отходов. Мы планируем продолжить инвестировать в проект и расширять число партнеров в регионе», — комментирует менеджер по экологии и рециклингу в регионе «Урал-Поволжье» пивоваренной компании «Балтика» Елена Небылицына.

Партнерский материал

