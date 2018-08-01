В РПЛ подтвердили просьбу «Зенита» о переносе матча с «Рубином»

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» рассказал, что петербургский клуб действительно попросил перенести игру 3-го тура РПЛ против казанского«Рубина».

— Да, у нас есть официальное письмо от «Зенита», — сказал Пышкин. — Он просит перенести игру третьего тура с «Рубином» на понедельник. В соответствии с регламентом, как участник еврокубка, он имеет на это право. Мы ждем, когда будет проведена жеребьевка следующего раунда Лиги Европы, и ответим петербургскому клубу.

Напомним, что по изначальному календарю матч должен состояться 12 августа в Казани.