ФАС направила запрос в Bork по рекламе с президентом России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила официальный запрос по факту использования в рекламном ролике компании отрывка передачи НТВ с участием президента России Владимира Путина.

«ФАС России начала проверку обстоятельств по распространению указанной рекламы», — рассказали RNS в пресс-службе ведомства.

В ФАС также добавили, что в случае выявления и доказательства нарушений компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Ранее компания Bork разместила на своем канале в YouTube фрагмент передачи «Центральное телевидение» с Владимиром Путиным, выпущенной в 2012 году, в котором отметила название своей продукции на кухне президента.