ФАС проверит рекламный ролик Bork с Владимиром Путиным
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ролик производителя бытовой техники Bork, в котором используются кадры с участием президента России Владимира Путина.
«В случае выявления признаков нарушения, ведомство примет меры, предусмотренные законодательством», — заявили RNS в пресс-службе ФАС.
При этом в ведомстве отметили, что обращений в ведомство не поступало.
В мае компания Bork разместила на своем канале в YouTube фрагмент передачи «Центральное телевидение» с Владимиром Путиным, выпущенной в 2012 году, в котором отметила название своей продукции на кухне президента.ОбществоВласть
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