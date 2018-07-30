ФАС проверит рекламный ролик Bork с Владимиром Путиным

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ролик производителя бытовой техники Bork, в котором используются кадры с участием президента России Владимира Путина.

«В случае выявления признаков нарушения, ведомство примет меры, предусмотренные законодательством», — заявили RNS в пресс-службе ФАС.



При этом в ведомстве отметили, что обращений в ведомство не поступало.

В мае компания Bork разместила на своем канале в YouTube фрагмент передачи «Центральное телевидение» с Владимиром Путиным, выпущенной в 2012 году, в котором отметила название своей продукции на кухне президента.