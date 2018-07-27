В «Единой России» выступили за сохранение привязки пенсионных льгот к возрасту

Партия «Единая Россия» обсуждает вопрос сохранения льгот, которые заложены в региональных бюджетах для пенсионеров, по возрасту, а не по выходу на пенсии. Об этом сообщил руководитель фракции партии, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов.

«Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — приводит его пресс-служба партии.



Первый замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что об этом решении сейчас говорят многие депутаты ЕР.