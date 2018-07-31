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АСВ сообщило о продлении выплат кредиторам банка «Спурт» до 6 декабря

07:12, 31.07.2018
АСВ сообщило о продлении выплат кредиторам банка «Спурт» до 6 декабря
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий ПАО АКБ «Спурт» ГК «Агентство по страхованию вкладов» сообщил о продлении до 6 декабря расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр.

Как сообщается на сайте АСВ, они составляют требования кредиторов банка в размере 15,61% суммы установленных требований.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 сентября.

Ранее сообщалось, что «Спурт банк» увеличит выплаты кредиторам первой очереди до 15%.

ЭкономикаБанки Татарстан
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