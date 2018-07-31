Сегодня в Татарстане до +27

Во вторник, 31 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков в республике не предвидится.

Ветер северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Столбик термометра ночью покажет от +8°С до +13°. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С.

В Казани днем ожидается от +24°С до +27°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +22°С до +24°С.