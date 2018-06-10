Фигуранты «кокаинового дела» обратились к России за помощью

Задержанные в Аргентине фигуранты дела о контрабанде кокаина из Латинской Америки в РФ Иван Близнюк и Александр Чикало утверждают, что они непричастны к делу и попросили власти РФ о помощи.

«Все обвинения против нас были подстроены, не имея никакой доказательной базы, ни улик, не говоря уже о том, что мы стали самыми бедными наркотрафикантами в мире», — приводят выдержку из их письма „Известия“.

Напомним, что 23 февраля стало известно, что в посольстве России в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаина. Совет безопасности России опроверг сообщения об участии самолета секретаря Совбеза Николая Патрушева в операции по пресечению наркотрафика из Аргентины в Европу через дипломатическую почту.

