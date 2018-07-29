Власти Ижевска нашли инвестора для центра бадминтона

Инвестор готов построить в Ижевске центр бадминтона. Городским властям следует подыскать для объекта подходящий участок.

На заседании городского инвестсовета 27 июля поручили рабочей группе изучить все стороны вопроса.

«Первоначально рассматривали участок у 80-й школы в городке Металлургов, но там появились технические вопросы с оформлением», — приводит агентство Удмуртия слова и. о. начальника Управления инвестиционного развития города и проектной деятельности Дмитрия Загребина.

По словам представлявшего проект вице-президента общественной организации «Федерация бадминтона Удмуртии» Михаила Акулова, объект будет состоять из 10 кортов (13,4х6,1 м каждый) и трибун на 300 мест. Свободная высота зала составит не менее 9 м. Пропускная способность – 320 человек в день. В центре смогли бы заниматься более 250 взрослых и более 400 детей.