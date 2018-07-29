Во Франции продали картину Коровина за 560 тысяч евро
На аукционе во Франции продали полотно «Веранда» русского живописца Константина Коровина за €560 тыc.
Картину выкупил российский коллекционер, решивший остаться неизвестным.
«Цена объясняется редкостью картины», — цитирует ТАСС эксперта аукционной службы Ивана Бирра.
Картина написана в Крыму незадолго до эмиграции художника в 1922 году и является одной из последних его работ в стиле импрессионизма.
Отмечается, что полотно с 1925 года хранилось в частных коллекциях во Франции.
Ранее сообщалось, что картину художника-авангардиста Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция» продали на аукционе в Нью-Йорке за более чем $85,8 млн.ОбществоКультура
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