Картину Малевича продали в Нью-Йорке за $85,8 млн

Картина художника-авангардиста Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция» продана во вторник за более чем $85,8 млн на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщил аукционный дом Christie's, устроивший торги.



«Новый мировой аукционный рекорд для данного художника за работу, продаваемую повторно», — передает ТАСС выдержку из сообщения аукционного дома. Имя покупателя не называется.

Работа Малевича, которую иногда также называют «Синий прямоугольник поверх красного луча», оценивалась Christie's в $70 млн.

Отмечается, что полотно было написано в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием «Супрематизм», состоявшейся в декабре 1915 года в Петрограде.