Нижегородским министром культуры рассчитывают стать 35 человек

Правительство Нижегородской области отобрало 35 заявок на должность регионального министра культуры. Защита проектов кандидатов назначена на 3 августа.

Всего правительство получило почти 250 заявок на должность министра, сообщает пресс-служба областного кабмина.

«Состав участников интересный, разноплановый, комиссии будет из кого выбрать. Следующий этап — работа assessment center экспертами из НИУ — филиала РАНХиГС. Затем состоится еще одно заседание комиссии, на котором оставшиеся участники пройдут индивидуальное собеседование. Мне на выбор в итоге будут представлены не более 5 кандидатов», — рассказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что в числе претендентом на эту должность: и.о. министра культуры региона Татьяна Маврина, замминистра культуры области Алла Забегалова, директор Нижегородского цирка Инна Ванькина, руководитель областного управления госохраны ОКН Надежда Преподобная, писатель Дмитрий Фаминский и другие.