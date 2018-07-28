Сбербанк назвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки опасными для оплаты по карте

Большинство краж денег россиян с банковских карт происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки. Об этом сообщили в Сбербанке.



Причиной этому является то, что некоторые страны в этих регионах еще не перешли на выпуск и обслуживание карт, которые оснащены микропроцессором — чипом.

«Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт», — пояснили эксперты банка.



Самым распространенным способом кражи денег с карт за границей является скимминг. Чаще всего таким образом похищают деньги в маленьких магазинах и торговых точках, реже — в крупных сетевых магазинах, передает "РИА Новости".

Кроме того, часто россияне теряют деньги за границей из-за утраты банковской карты или же потери пин-кода от нее.



Напомним, что в 2017 году хакеры более 300 тысяч раз пытались украсть денежные средства со счетов клиентов Сбербанка.