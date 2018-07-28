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В США представили золотые AirPods за $10 тысяч

03:33, 28.07.2018
В США представили золотые AirPods за $10 тысяч
Фото: commons.wikimedia.org / Gnash

Американская компания Brikk представила беспроводные наушники Apple AirPods, покрытые золотом.

Всего есть две версии: Classic и Deluxe. Первая стоит $5 тыс., вторая — $10 тыс., сообщает Mashable. В обычном оформлении эти наушники обойдутся в $160.

Ранее сообщалось, что американская Apple планирует усовершенствовать беспроводные AirPods. Компания оснастит наушники защитой от влаги и шумоподавлением.

Технологии
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