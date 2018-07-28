В США представили золотые AirPods за $10 тысяч
Американская компания Brikk представила беспроводные наушники Apple AirPods, покрытые золотом.
These AirPods cost $10,000 https://t.co/PagNJWOscE
— Mashable (@mashable) 25 июля 2018 г.
Всего есть две версии: Classic и Deluxe. Первая стоит $5 тыс., вторая — $10 тыс., сообщает Mashable. В обычном оформлении эти наушники обойдутся в $160.
Ранее сообщалось, что американская Apple планирует усовершенствовать беспроводные AirPods. Компания оснастит наушники защитой от влаги и шумоподавлением.Технологии
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