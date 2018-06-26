Apple могут оснастить новые наушники биометрическими датчиками

Американская Apple планирует усовершенствовать беспроводные AirPods. Компания оснастит наушники защитой от влаги и шумоподавлением.



Компания также может оснастить новые AirPods биометрическими датчиками, которые будут отслеживать сердечный ритм, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые AirPods появятся в 2019 году и будут лучше подавлять окружающие звуки. Кроме того, устройства смогут работать на большем удалении от смартфона. Отмечается, что компания оснастит наушники защитой от влаги, при этом они не будут водонепроницаемыми, но смогут защитить от дождя и пота.

Ранее сообщалось, что Аpple отложила выпуск беспроводной зарядки AirPower, которую анонсировала осенью прошлого года, до сентября. Причиной стали сложности на производстве.