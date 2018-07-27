В 18 районах Татарстана зафиксировали рост преступности

Рост преступности по итогам первого полугодия 2018 года зафиксировали в 18 районах Татарстана. Такие данные приводит прокуратура РТ.

Уровень общей криминогенной обстановки в республике снизился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольший рост преступности отметили в Аксубаевском (77,6%), Верхнеуслонском (25,6%), Кукморском (33,1%), Сабинском (34,3%) и Тюлячинском (22,6%) районах.

В 17 районах зарегистрирован рост тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе — в Агрызском (92%), в Аксубаевском (209,5%), Верхнеуслонском (111,8%) и Сабинском (83,3%) районах.