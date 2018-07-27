В Татарстане драматург Гафур Каюмов погиб после падения в оркестровую яму

В Татарстане накануне трагически погиб 59-летний драматург Гафур Каюмов, упав с высоты на трубу на сцене Дома культуры в Арске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

По словам пресс-секретаря ведомства Альфии Хасановой, после падения драматург с пробитым легким был доставлен в центральную районную больницу Арска. Во время операции из-за травм, несовместимых с жизнью, он скончался, передает ИА «Татар-информ».

Каюмов Гафур Шакурович родился в марте 1959 года. В 1983 году он окончил Казанское театральное училище. Затем он до 1990 года работал в Республиканском передвижном театре, а после перешел в Татарский академический театр, где проработал до 1997 года.



Является автором пьес, которые ставились в театрах Татарстана и Башкортостана. Сыграл роль Салимжана в фильме по пьесе Гаяза Исхаки «Зулейха».

