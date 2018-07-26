Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за падения акций Facebook

Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял $16,8 млрд после падения стоимости акций компании.

Акции Facebook потеряли в стоимости после публикации квартального отчета компании. Чистая прибыль Facebook составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период прошлого года.

При этом размер выручки за квартал ($13,04 млрд), хоть и показал рост, но оказался ниже ожидаемых результатов. Это повлекло за собой негативные прогнозы аналитиков, пишет Bloomberg.

Ранее Марк Цукерберг обогнал Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg и занял 3-е место. На 7 июля состояние Цукерберга оценивалось в $81,6 млрд.