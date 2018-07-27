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Telegram запустил сервис Passport для хранения документов

01:25, 27.07.2018
Telegram запустил сервис Passport для хранения документов
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Мессенджер Telegram запустил функцию Passport для единой авторизации пользователей.

Telegram Passport позволяет загрузить документы, в том числе паспорта и водительские права, при помощи мессенджера, а затем рассылать данные сервисам, которые требуют подтверждения личности. Раньше одни и те же документы для каждого нового приложения нужно было загружать отдельно, пишет Telegram.

Документы будут храниться в облаке Telegram, которое защищено шифрованием. При этом сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, говорится в блоге компании.

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