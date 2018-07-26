Новости происшествий

16:58 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Казани 4 августа из-за соревнований по триатлону ограничат движение по Кремлевской дамбе

15:17, 26.07.2018
В Казани 4 августа из-за соревнований по триатлону ограничат движение по Кремлевской дамбе
Фото: realnoevremya.ru

4 августа в Казани пройдут международные соревнования по триатлону IRONSTAR для любителей.

В связи с этим исполком Казани решил ограничить движение в половине города. Проехать с 6.00 до 15.00 не удастся по участкам:

  • Кремлевская дамба (в направлении Московского района по одной правой полосе);
  • Чистопольская (от кругового движения ул. Сибгата Хакима — ул. Чистопольская до съезда к стадиону «Казань Арена» две правые полосы);
  • вокруг стадиона «Казань Арена» (полное ограничение движения);
  • по ул. Фатыха Амирхана (съезд с ул. Фатыха Амирхана от ул. Алексея Козина до ул. Сибгата Хакима);
  • мосту «Миллениум», ул. Вишневского (от Сибгата Хакима до Николая Ершова в направлении центра одна правая полоса);
  • улицы Николая Ершова, Карла Маркса (от Вишневского до Толстого в направлении движения к площади Свободы одна правая полоса);
  • улица Большая Красная (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева, ул. Карла Фукса, ул. Театральная, ул. Пушкина);
  • улица Батурина (от Большой Красной до Кремлевской дамбы две правые полосы).

О международных соревнованиях по триатлону IRONSTAR читайте в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты