В Казани 4 августа из-за соревнований по триатлону ограничат движение по Кремлевской дамбе

4 августа в Казани пройдут международные соревнования по триатлону IRONSTAR для любителей.

В связи с этим исполком Казани решил ограничить движение в половине города. Проехать с 6.00 до 15.00 не удастся по участкам:

Кремлевская дамба (в направлении Московского района по одной правой полосе);

Чистопольская (от кругового движения ул. Сибгата Хакима — ул. Чистопольская до съезда к стадиону «Казань Арена» две правые полосы);

вокруг стадиона «Казань Арена» (полное ограничение движения);

по ул. Фатыха Амирхана (съезд с ул. Фатыха Амирхана от ул. Алексея Козина до ул. Сибгата Хакима);

мосту «Миллениум», ул. Вишневского (от Сибгата Хакима до Николая Ершова в направлении центра одна правая полоса);

улицы Николая Ершова, Карла Маркса (от Вишневского до Толстого в направлении движения к площади Свободы одна правая полоса);

улица Большая Красная (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева, ул. Карла Фукса, ул. Театральная, ул. Пушкина);

улица Батурина (от Большой Красной до Кремлевской дамбы две правые полосы).

О международных соревнованиях по триатлону IRONSTAR читайте в материале «Реального времени».